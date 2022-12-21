شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" توجه بتيسير صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعى باستمرار بتيسير صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر الجارى، لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد، وهم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وسلمت وزارة التضامن الاجتماعى الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدى شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

وأطلقت وزارة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية بالإضافة لمد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن البالغين 65 سنة فأكثر أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدى المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضًا لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة.

وتصرف الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" مستحقاتها فى يوم 15 من كل شهر، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصرى، أو ماكينات الصراف الآلى من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.