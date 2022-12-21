شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023، إذ تبدأ من يوم 14 حتى 26 يناير 2023، على أن تشمل الامتحانات على نسبة 85% اختيار من متعدد (إلكتروني) و15% للأسئلة المقالية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام (عربي – لغات)

-الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.

-السبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء.

-الإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة.

-الأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)

-السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام).

-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي).

-الأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام).

-الأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي).

-الثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي).

-الخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).

جدول امتحانات المواد خارج المجموع للصف الأول الثانوى (عربى – لغات)

-الإثنين 2/1/2023، امتحان مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري).

-الثلاثاء 3/1/2023، امتحان مادتى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية والمهنية.

جدول امتحانات المواد خارج المجموع للصف الثانى الثانوى (عربى – لغات)

-الإثنين 2/1/2023، امتحان مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان).

-الثلاثاء 3/1/2023، امتحان مادتى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية المهنية.