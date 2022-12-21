شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد سوق العبور لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
وشدد محافظ القاهرة، على أهمية دور تجار سوق العبور المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته للسوق هو التعرف على الأسعار، والمشكلات التي تواجه التجار لحلها بما يصب فى مصلحة المواطن و توفير السلع.
وأكد محافظ القاهرة، على المتابعه المستمرة وضرورة مراقبة الاسواق بالتعاون مع تجار سوق العبور موضحا انه لن يسمح باستغلال المواطن.
ويقع سوق العبور على مساحة 300 فدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ويقدم خدمات توفير الخضار والاسماك والفاكهة لسكان القاهرة والمحافظات المجاورة بأسعار الجملة.
كما شدد محافظ القاهرة على رفع كفاءة النظافة بالشارع ومراجعة الإنارة وإزالة الإشغالات .
وفي هذا السياق قام حى السيدة زينب بعدة حملات تم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات علي حرم الطرق بشوارع حلوان والرشيدي ومجلس الأمة ومنصور ونوبار واخلاءها من الباعة الجائلين.
كما قام حي المعادي بحملة لرفع اشغالات السوق التجاري نيركو وشارعي 9 ودمشق ، كما تم إيقاف أعمال بدون ترخيص بالعقار رقم 3 ج بزهراء المعادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وقام حي مصر القديمة برفع كفاءة الإنارة واستكمال أعمال الصيانة بشوارع سعيد ذو الفقار ومحمود احمد باشا والمنيل.
كما قام حي حلوان برفع كفاءة الانارة بشوارع العنبر والقاصد بالعزبة القبلية بحلوان.