شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد سوق العبور لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، جولة بسوق العبور لمتابعة توافر السلع والالتزام بالأسعار الاسترشادية للسلع داخل السوق، حيث التقى المحافظ بتجار السوق لمناقشة آلية ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة.

وشدد محافظ القاهرة، على أهمية دور تجار سوق العبور المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته للسوق هو التعرف على الأسعار، والمشكلات التي تواجه التجار لحلها بما يصب فى مصلحة المواطن و توفير السلع.

وأكد محافظ القاهرة، على المتابعه المستمرة وضرورة مراقبة الاسواق بالتعاون مع تجار سوق العبور موضحا انه لن يسمح باستغلال المواطن.

وأكد تجار سوق العبور خلال اللقاء وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن، مشيرين إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال العشرة أيام القادمة مع توافر مخزون جيد من السلع كالبطاطس، حيث ساعد الجو هذا العام على زيادة المحاصيل، وأن ما يقومون به هو إيصال خير مصر إلى أبناء مصر بأسعار مناسبة.

ويقع سوق العبور على مساحة 300 فدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ويقدم خدمات توفير الخضار والاسماك والفاكهة لسكان القاهرة والمحافظات المجاورة بأسعار الجملة.