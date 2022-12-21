شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مركز إعلام القاهرة للتحول الرقمى للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اعتماد مركز الكلية للتحول الرقمى، وذلك على هامش الاجتماع العاشر للوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، المنعقد فى جامعة طنطا، حيث تم تسليم الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات شهادة اعتماد مركز كلية الإعلام للتحول الرقمى إلى كلية الإعلام برئاسة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية بحضور الدكتورة داليا محمد عبد الله أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان ومدير مركز الكلية للتحول الرقمى.

وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مركز كلية الإعلام للتحول الرقمى مركزا معتمدا رسميا للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات CUIT.

وكان أعلن مركز التحول الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن بدء دورات وامتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لكل من أعضاء هيئة التدريس للترقي وأعضاء الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية كشرط منح للدرجة العلمية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أقر على طلاب الدراسات العليا ضرورة الحصول على شهادة التحول الرقمي كشرط أساسي لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، فضلا عن ضرورة حصول المدرسين والأساتذة المساعدين لها كشرط للترقية.

وتعد شهادة التحول الرقمي شرط منح الدرجة العلمية لطلاب الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، وكذلك الهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين).