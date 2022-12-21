شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تواصل استعدادها لمكافحة آفات المحاصيل الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الادارة المركزية لمكافحة الآفات بمجموعة من الحملات المرورية في محافظات مصر المختلفة لمتابعة بداية موسم الزراعة، في اطار ما توليه الدولة من اهتمام بالمحاصيل الزراعية وبصفة خاصة الاستراتيجية وبتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للاستعداد لموسم الزراعات الشتوية بكافة القطاعات.

و زار الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات منطقة شمال الصعيد للوقوف علي جاهزيتها في هذا الصدد، كما قام بالمرور علي صوب انتاج المفترس الاكاروسي كأحد بدائل المبيدات الآمنة والتي تسعي الوزارة الي زيادة نشرها بين المزارعين لتقليل استخدام المبيدات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وتابع رئيس المكافحة محطة انتاج طعوم القوارض استعدادا لانتاج طعوم تحزيم القمح قبل طرد السنابل وراجع حال الأبنية ووعد باتخاذ اللازم نحو تأهيلها.

كما قام "رزق" بزيارة لمدرسة الزراعة، والتقي بوكيل الوزارة ومدير عام المكافحة ومديري المكافحة البستانية والحقلية وشدد علي بذل المزيد من الجهد وتكثيف حملات المرور من قبل مهندسي المكافحة علي مستوى الأمراض وحل اي مشكلة، وأكد علي توفر المبيدات خصوصا مبيدات الأصداء ودودة الحشد الخريفية لمحصول القمح وضرورة مراجعة النباتات المنزرعة والنخيل.

قام بعدها بالمرور علي الزراعات بمركز دمنهور والدلنجات من القمح والفول والبنجر وحدائق الفاكهة لمراجعة مصائد ذباب الفاكهة والخوخ وأيضا مصائد دودة الحشد كأحد مؤشرات الإنذار المبكر، ومازالت لجان الادارة في عمل دائم في هذا الشأن.

وفى سياق متصل، كان السيد القصير وزير الزراعة، قال إن منظومة تسويق محصول القطن، الجديدة بالتنسيق مع وزارتي قطاع الأعمال العام و التجارة و الصناعة نجحت في تحقيق أسعار مناسبة لدرجة وصلت في بعض المزادات إلى ما يزيد عن 7500 جنيه للقنطار ، ولعل بعض السادة النواب قد تابعوا معنا الجهد و التواصل اليومى لضمان نجاح هذه المنظومة .

واضاف "القصير"، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء للرد علي الأدوات الرقابية الموجهة إليه، إن وزارة الزراعة وافقت على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لأنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها عدد 1129 مشروع لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة اجمالية 3077 فدان على مستوي الجمهورية بمحافظات ( سوهاج بـ 266 مشروع - الأقصر بـ 23 مشروع - المنيا بـ 17 مشروع - الجيزة بـ 67 مشروع - اسيوط بـ 9 مشروع – بني سويف بـ 40 مشروع - اسوان بـ 32 مشروع – كفر الشيخ بـ 93 مشروع - الغربية بـ 94 مشروع - دمياط بـ 13 مشروع - القليوبية بـ 29 مشروع - المنوفية بـ 58 مشروع - الفيوم بـ 3 مشروع – الوادي الجديد بـ 3 مشروع – مرسى مطروح بـ 2 مشروع - الدقهلية بـ 1 مشروع).