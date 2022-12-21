شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التعدى على الشواطئ والمجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الشواطئ البحرية والمجارى المائية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الشواطئ البحرية والمجارى المائية.

وأيد 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الشواطئ البحرية والمجارى المائية، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الشواطئ البحرية والمجارى المائية.



