شكرا لقرائتكم خبر عن توافد السائحين والأهالى على معابد الكرنك لرصد ظاهرة تعامد الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” توافد الأفواج السياحية من حول العالم والأهالى من الشباب والفتيات على منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، لحضور فعاليات رصد ظاهرة تعامد الشمس التى تتم للعام الثالث عشر على التوالى، حيث تتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك للإعلان عن الانقلاب الشتوى وبدء فصل الشتاء رسمياً فى 21 ديسمبر من كل عام.

وتشهد معابد الكرنك تنظيم عروض فنية مميزة للفرق الشعبية مع توافد السائحين على الكرنك للإستمتاع بتلك اللحظات المميزة لرصد ظهور قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، ويحضر فعاليات الإحتفالية قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريين.

وبدأ برنامج الاحتفالية فى قبل شروق الشمس بالتجمع لكافة الضيوف أمام ساحة معابد الكرنك، ثم تبدأ عروض احتفالية من فرقة الأقصر للفنون الشعبية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة للترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم تبدأ مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيسى لمعابد الكرنك، كما يشمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيسى لمعابد الكرنك، ويتم تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنوياً برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.

وعن تلك الظاهرة السنوية يقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، أن الأقصر تحتفل سنوياً فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذي تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسين المصريين القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

وأضاف الطيب غريب لـ"الخليج 365"، أنه تتميز تلك الظاهرة التى تحدث يوم الانقلاب الشتوى فى معابد الكرنك، ويقوم خلالها الزوار من السائحين بالاستمتاع برؤية قرص الشمس وأشعتها التي تنتشر فى جميع أرجاء معبد الأقصر، ورؤية قرص الشمس وهو يتوسط البوابة الشرقية، والتي تقع على المحور الرئيسى له، والذى يمثل أقصى الجنوب الشرقي للأفق الذى تشرق منه الشمس، والذى يحدد فلكياً بيوم الانقلاب الشتوى، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك "الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون"، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار.