شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 44 فرعا للتوثيق بمصلحة الشهر العقارى تعمل من 5 لـ9 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل 44 فرع توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى 20 محافظة العمل خلال الفترة المسائية من 5 مساء وحتى 9 مساء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الفروع 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة، هى: (القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة - القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية).

وتضم فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج، وذلك اعتبارا من يوم 3 ديسمبر، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.