شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبا لمشاكل الجيرة.. 6 خطوات لتركيب عداد مياه منفصل لشقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، 6 خطوات لتركيب عداد مياه منفصل لوحدة سكنية، تفاديا لمشاكل تقسيم قيمة استهلاك فاتورة المياه بين سكان العقار الواحد، وذلك على النحو الآتى:

المستندات المطلوبة

1- توفير صورة من عقد الإيجار أو التمليك.

2- توفير إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

3- توفير إيصال المياه الخاص بالعقار.

4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.

5- حضور مالك الشقة شخصيا.

خطوات تركيب عداد مياه منفصل

1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.

2- سداد قيمة رسوم المعاينة.

3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.

6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.

وأوضحت الشركة خطوات تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد في حالة انتهاء عمره الافتراضي، على النحو الآتي:

المستندات المطلوبة

1-تقديم طلب تركيب عداد جديد من العميل أو المنتفع.

2-إرفاق بطاقة الرقم القومي.

3-إرفاق آخر فاتورة مياه العميل.

4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل

5-البريد الالكتروني للعميل

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد

1-قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3-قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4-إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5-إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7-الانتهاء من تقديم الخدمة.

وكانت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة أوضحت أن الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها، تستغرق 6 أيام عمل مقسمة على النحو الآتي:

-تقديم الطلب، وتستغرق يوم عمل.

- رفع العداد وإيداعه بالمخازن، وتستغرق 3 أيام عمل.

-غلق الاشتراك، وتستغرق يومين.