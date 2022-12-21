شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: الكذب يظل كذبا لا لون له أبيضه كأسوده والان مع تفاصيل الخبر
وكان صفحة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نشرت أول إنتاج مرئي يحاكي يوميات طفل صغير يتعرض لبعض المواقف المختلفة تحت مسمى "حكايات آدم".
"حكايات آدم" إنتاج مرئي جديد يصدره مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحاكي يوميات طفل صغير يتعرض لبعض المواقف المختلفة التي تثير تساؤلات في ذهنه ويبحث عن إجابة لها. وخلال سلسلة من الفيديوهات يقوم المرصد بالإجابة عن تلك التساؤلات بأسلوب بسيط جذاب بدلًا من لجوء الفئات العمرية الصغيرة إلى الفضاء الإلكتروني أو أشخاص غير مؤهلين ممن يروجون لأفكار متطرفة تستقطب أطفالنا وتتلاعب بعقولهم، وتحتاج إلى سنوات من العمل لتغييرها.
وأضاف المتحدث أن الاختيار وقع على "أبي الحسين الحسيني القرشي" خلفًا لـ "أبي الحسن" ليكون رابع زعيم للتنظيم؛ فما أشبه الأسماء والأهداف.. وما أشبه الليلة بالبارحة! وسواءٌ قُتِل القرشي في عملية "درعا" أو في غيرها، فيبدو أن التنظيم الإرهابي سيظل يبايع قائدًا تلو الآخر، حتى يفنى عن آخره، في ظل حرب أُعلِنت عليه منذ سنوات، وأدت إلى انهيار دولته المزعومة واندحار قواته في سوريا والعراق في عامي 2017 م و2019 م على التوالي، حتى ظل قادته بلا قيادة تذكر.