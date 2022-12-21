شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل الأزهرى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى يوم السبت الموافق 24 ديسمبر امتحانات مواد القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات. ونتتهى امتحاناتهم يوم الخميس 29 ديسمبر بأداء امتحانات مواد المهارات المهنية والعلوم.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحان القرآن الكريم لجميع طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى شفويا، على أن يمتحن الطلاب المكفوفون شفويا فى جميع المواد المقررة عليهم.

كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية أولى امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 14 يناير 2023 بمادة الفقه.

ومن المقرر أن ينتهوا من امتحاناتهم يوم الخميس 19 يناير 2023 بأداء امتحانات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 14 يناير 2023. ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية أول أيام امتحاناتهم، الامتحانات الخاصة بمادة الفقه واللغة العربية "ورقة أولى" وتشمل النحو والصرف.

ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 21 يناير 2023 بأداء امتحانات مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 14 يناير 2023، ويؤدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم.

وتنتهى امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم الخميس 19 يناير 2023، ويؤدى الطلبة امتحانات مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية بأن امتحانات المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويحدد موعدها من قبل المناطق التعليمية على أن تعقد قبل موعد الامتحانات التحريرية.