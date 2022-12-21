شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب عطارد يصل أقصى استطالة له اليوم ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، إلى أن كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة له تبلغ 20.1 درجة من الشمس فى ذلك اليوم.

وتابع أستاذ الفلك: "وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة".

يذكر أنه طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيحدث الانقلاب الشتوي هذا العام 2022 اليوم الأربعاء 21 ديسمبـر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا.

وفى سياق متصل، أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه سيحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 اليوم الأربعاء 21 ديسمبـر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا.

الحسابات الفلكية كشف أن فصل الشتاء هذا العام سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

وأشار معهد الفلك إلى أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة، وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفي فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 23 درجة ونصف جنوبا، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالى.