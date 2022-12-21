شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط وزارة الرى لاستخدام المياه الجوفية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على الضوابط التى وضعتها وزارة الرى:
1-الإلتزام التام بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام .
2-عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية .
3- دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر تهدف إلى حوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته .
4- التوسع في التحول لنظم الرى الحديث الملائمة للبيئة الصحراوية عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، والتوجه للإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه.
5- منظومة عدادات ذكية بآبار الوادى الجديد للتحكم فى السحب وحساب معدلات الإستهلاك وتجنب السحب الجائر .