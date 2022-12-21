شكرا لقرائتكم خبر عن ‎5 معلومات لا تعرفها عن بصمة المياه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بصمة المياه" هى مقياس كمية المياه المستخدمة لإنتاج أى سلعة نستخدمها مثل المنتجات الزراعية والملابس وغيرها ويمكن قياسها لعملية واحدة مثل زراعة الأرز أو لمنتج أو وقود السيارة .

وتقسم البصمة المائية إلى قسمين، بصمة داخلية وتعنى كل المياه التى يتم استهلاكها داخل الدولة، وبصمة مائية خارجية وهو مجموع البصمات المائية للسلع التى يتم استيرادها من خارج البلاد مقسومًا على عدد سكانها.

وفى التقرير التالى نتعرف على 5 معلومات عن البصمة المائية:

1- البصمة المائية لأى منتج هى مجموع الماء الذى جرى استخدامه لإنتاج هذا المنتج.

2- يندرج تحت اسم البصمة المائية كل مياه استخدمت فى إنتاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل المياه التى استخدمت من لحظة البدء فى إنتاج وتحضير المواد الخام المكونة للمنتج حتى وصوله إلى المستهلك.

3- يتم احتساب نسبة التبخر وكميات المياه الملوثة الناتجة عن عملية الإنتاج من ضمن البصمة المائية للمنتج، وهذا يجعل البصمة المائية للمنتج نفسه تتغير حسب المنطقة الجغرافية .

4- لا يمكن حساب البصمة المائية بدقة وذلك لكثرة العوامل المؤثرة فى قيمتها لكن يمكن وضع قيم تقريبية، بحيث يتمكن صناع القرار والشركات والمؤسسات العاملة ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المياه فى العالم من تحديد أفضل الإجراءات التى يجب اتخاذها للحد من هدر المياه وتوفير مياه عذبة وآمنة وصحية لجميع الأفراد .

5- تعتمد البصمة المائية لأى دولة على عاملين أساسين، هما معدل استهلاك الفرد للمياه، وكفاءة نظام إدارة المياه فى تلك الدول.