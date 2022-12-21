شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تحتفل اليوم بخريجى دفعة الراحل محمود علم الدين (2021 - 2022) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، بتخريج طلاب 2021 - 2022 دفعة الدكتور محمود علم الدين، حيث يقام حفل التخرج بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويتضمن برنامج الحفل ، البداية بعزف النشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، يليها إلقاء كلمات لنواب رئيس الجامعة، ثم كلمة الخريجين من مرحلة البكالوريوس وكلمة الخريجين من مرحلة الدراسات العليا، كما يلقى رئيس اتحاد الطلاب كلمة، يعقبها عرض فيلم عن كلية الإعلام، ثم الإعلان عن تخرج دفعتى 2021 و 2022 وأداء القسم للدفعة، ثم تبدأ مراسم تكريم الطلاب وصورة جماعية لهم، ثم ختام فعاليات الحفل.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أساتذة الكلية وأسماء الراحلين، وعدد من الضيوف وذلك وفق الترتيب التالي: اسم المرحوم الدكتور محمود علم الدين،واسم المرحوم الدكتور بركات عبد العزيز، واسم المرحوم الدكتور نبيل طلب، واسم المرحوم لبيب السباعي، فاروق جويدة، واسم المرحوم ياسر رزق، حسن حامد، حسام صالح، محمد عبد المتعال، حسن على، محمد منصور هيبة، عبد العظيم صدقي.

يذكر أن الدكتور محمود علم الدين، توفى نهاية شهر أكتوبر الماضى بعد صراع مع المرض، وهو أستاذ لأجيال من الأكاديميين والإعلاميين وله إسهامات متعددة في مجال الإعلام والصحافة بشتى أشكالها سواء الإلكترونية أو المطبوعة، وعمل كمستشار لعدد من وزراء التعليم العالي في وقت سابق، ومن مؤسسى المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، كما أنه عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

جدير بالذكر أن إدارة كلية الإعلام، شكلت لجنة لتنظيم الاحتفالية وخروجها بالشكل الأمثل، وضمت اللجنة أساتذة الكلية وخبرائها فى مجال تنظيم المناسبات والاحتفاليات الكبرى، وتم إعداد برنامج الاحتفالية وفقًا للإجراءات التنظيمية المتبعة للحفل حيث سيتم تكريم طلاب البكالوريوس بأقسام الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان، والتقاط صورة جماعية لهم مع إدارة الكلية، ثم تكريم طلاب الشعبة الانجليزية والتقاط صورة جماعية لهم مع إدارة الكلية، يعقبها مراسم تكريم طلاب الدراسات العليا، حملة الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية، وصورة جماعية لهم، ثم ختام الفعاليات.