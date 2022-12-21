شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 21/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:22
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 2:43
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:59
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:23