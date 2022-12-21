شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى لن تُعقد بنظام الأوبن بوك والان مع تفاصيل الخبر
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنها تبدأ من 14 حتى 26 يناير المقبل، على أن تبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي رسميا 28 يناير المقبل، وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15يوما.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل، وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.
وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.
وفى سياق متصل، وجه مكتب تنمية مادة اللغة العربية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للموجهين على مستوى الجمهورية بضرورة التأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتأكيد على سؤال القصة لجميع المراحل التعليمية بأن يكون خاليا من " من القائل - التواريخ - المرادفات - الجمع- المفرد - التضاد" مع ضرورة المتابعة الفنية لجميع الامتحانات مع كتابة تقرير مفصل لكل صف دراسى.
وكانت المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.