شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: كليات جديدة تواكب متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة وتخدم وظائف المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة نجحت في تأسيس والبدء في استحداث وتطوير كليات لوظائف المستقبل، تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول لجامعات الجيل الرابع ووظائف المستقبل، بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل ودعم احتياجات الدولة الوطنية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته فى احتفالية عيد العلم الـ17، أنه تم افتتاح أول كلية لعلوم النانو تكنولوجى للدراسات العليا في مصر والشرق الأوسط بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، البدء في إنشاء كلية الطاقة والطاقة المتجددة في جامعة القاهرة الدولية، بالإضافة إلى البدء في إنشاء ععدًا من الكليات الجديدة بجامعة القاهرة الدولية، منها كلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي والربوت، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، ومشروع كلية التمريض الجديدة ومعهد التمريض الجديد، مشيرًا إلى تطوير كلية الحاسبات والمعلومات إلى "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي" لتصبح أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتطوير كل من معهد الدراسات الأفريقية العليا ومعهد الدراسات العليا للبحوث الإحصائية إلى كليات.

وتابع الدكتور الخشت، أن الجامعة نجحت فى استحداث وتطوير نحو 67 مركزًا ومعملًا ووحدة بحثية وخدمية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، من بينها إنشاء أول مركز تدريب ودليل مصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب، أول مركز للاختبارات الإلكترونية بالقطاع الطبي، أول مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، أول مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى إنشاء معهد كونفوشيوس النموذجي الجديد، مركز طب الأسنان الرقمي، مركز دعم ذوي الإعاقة، كما تم تطوير مركز التعليم المفتوح إلى مركز للتعليم المدمج.