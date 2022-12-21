شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تضبط صاحب مخزن يحتكر 150 طن أرز شعير بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول موقف تسيير الحملات الرقابية، وضبط منظومة توريد الأرز الشعير والأرز الأبيض في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التداول والتوريد، وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بضبط ‏‏150 طن أرز شعير بأحد المخازن بالدلنجات ، وتم التحفظ عليها، و أن ‏مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة تسير حملات على ‏المخازن وكذلك المضارب للتأكد من التزامهم بضوابط العمل، وكذلك حصر الكميات الموردة أولا بأول.

وقال احمد كامل المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير إن الوزير كان ‏قد اصدر توجيهاَ وزاريًا الأسبوع الجاري لتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير، والتأكد من ‏الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات ‏المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتي 25-12-2022، ومد موسم التوريد من المزارعين حتي منتصف ‏يناير 2023 .‏

وفى سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكبرة لمواجهة حجب محصول الأرز غن التداول وعدم توريد الأرز الشعير بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 47 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم وذلك بكمية قدرها 122 طن أرز وذلك بعد تحرير إنذارات لهم بسرعة توريد تلك الكميات.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .