شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل وزير الداخلية اللبنانى بالمقر الباباوى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، مساء اليوم وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوى، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وأشار وزير الداخلية اللبنانى أثناء اللقاء إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، معربًا عن سعادته بدعوة وزير الداخلية المصرى اللواء محمود توفيق له لزيارة مصر.

ومن جهته رحب قداسة البابا بضيفه ثم تحدث عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك تاريخ مصر منذ العصر الروماني وحتى دخول الإسلام إليها، مؤكدًا على أن الشعب المصري على مر العصور يعيش في محبة وتآلف، وأثنى قداسته علي العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيسة مع الحكومة والأزهر وكذلك الطوائف المسيحية الأخرى.

وفى ختام الزيارة قدم قداسته هدية تذكارية للوزير اللبناني والوفد المرافق له متمنيًا له زيارة موفقه و قضاء وقت طيب في مصر.

وفى سياق متصل، ألتقى قداسة البابا أمس فى الملحق الإدارى الجديد التابع للمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، وبرفقته الآباء كهنة القطاع وأسرهم.

وألقى الأنبا مارتيروس، كلمة فى بداية اللقاء قدم في بدايتها التهنئة لقداسة البابا بالعيد العاشر لتجليس قداسته، وعلى افتتاح المبنى الإداري الجديد، كما شكر قداسة البابا لعنايته الدائمة بالخدمة ومتابعته العمل الرعوي في كنائس القطاع، كما قدم عرضًا يوضح وضع الخدمة في كنائس "شرق السكة".

وألقى قداسة البابا كلمة رحب خلالها بنيافة الأب الأسقف والآباء الكهنة وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو ثالث لقاءات قداسته مع مجامع كهنة، يستضيفه المبنى الإداري الجديد، حيث التقى من قبل مجمعَي كهنة قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وعين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.



البابا تواضروس يستقبل وزير داخلية لبنان



جانب من الحضور