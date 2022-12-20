شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة على طرق محافظات الوجه البحرى ومدن القناة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تغير فى الكتل الهوائية على مصر، وانخفاض فى درجات الحرارة غير ملحوظ ولكن تدريجى من معدل 2 درجة لـ 3 درجات يوميًا.

أضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، على قناة "dmc"، أن هناك منخفضات جوية، حيث شهدت مناطق بمحافظات الوجه البحرى سقوط أمطار خفيفة.

وأكد مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة غدا على طرق القاهرة ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة، موضحا أنها لن تؤثر على الطرق، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة أيضا، لافتا إلى أن هناك اضطرابات فى الملاحة البحرية فى البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لمترين.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.