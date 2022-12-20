شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تحرر بلاغا ضد قارئ يتلو القرآن بحركات لا تليق بكتاب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ، بيانا تعليقا على تداول مقطع فيديو لأحد قراء القرآن الكريم المعتمدين بالإذاعة يتلو القرآن الكريم بحركات لا تليق بكتاب الله.

وقالت نقابة قراء القرآن الكريم فى بيانها: "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ اذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى ويأتى أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الدينى بالإذاعة وقامت النقابة بتكليف المستشار القانونى للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ".

وأعلنت النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، فى وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 قراء بسبب مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم، وقالت نقابة قراء القرآن الكريم: "إيماناً بدور النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم المحافظة على كتاب الله ومتابعة من يقرأ القرآن فى المحافل سواء كان عضوا بالنقابة أو لم يكن عضواً فيها وطبقا لقانون النقابة فقد قامت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين التى لم تفلح معهم طرق النصيحة والإرشاد".

وتابعت نقابة قراء القرآن الكريم فى بيانها السابق: "والنقابة لم ولن تتهاون على كل من تسول له نفسه فى مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم خصوصاً من يصرون على ذلك ولا يخافون يوما يرجعون فيه إلى الله".