شكرا لقرائتكم خبر عن لا حج على نفقة الدولة.. أبرز قرارات الحكومة فى اجتماع اللجنة العليا للحج.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والسفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

ترأس مصطفى مدبولى اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج

الاجتماع بمناسبة بدء الاستعداد والترتيب لموسم الحج المقبل

وجه مدبولى باستمرار اجتماعات التحضير بين الجهات المعنية

قررت اللجنة إلغاء الحج على نفقة الدولة للموسم المقبل

تقليل أعداد بعثات خدمة الحجاج إلى الحد الأدنى

سفر بعثات خدمة الحجاج بدون أى بدلات سفر

استمرار التنسيق مع الأشقاء السعوديين لخدمة حجاج مصر