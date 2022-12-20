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دعم مصرى كامل لجهود الشعب العراقى فى القضاء على الإرهاب.. غدا فى الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: دعم مصرى كامل لجهود الشعب العراقى فى القضاء على الإرهاب وإطلاق مشروعات إعادة الإعمار.. الرئيس: نرفض تماما أى تدخل فى شؤون العراق.. والقاهرة ستظل دائما عونا لبغداد.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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