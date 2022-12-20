شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعداد ورقة مفاهيم للمواد يستعين بها الطالب بامتحانات الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادى زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2023/2022 للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة ( عربي / لغات)، وفي ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فقد تقرر ما يلى :-

- يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.

وفى سياق متصل، وجه مكتب تنمية مادة اللغة العربية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للموجهين على مستوى الجمهورية بضرورة التأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتأكيد على سؤال القصة لجميع المراحل التعليمية بأن يكون خاليا من " من القائل - التواريخ - المرادفات - الجمع- المفرد - التضاد" مع ضرورة المتابعة الفنية لجميع الامتحانات مع كتابة تقرير مفصل لكل صف دراسى.

وكانت المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.