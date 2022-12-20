شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وفرص أمطار ساحلية تمتد للقاهرة ليلا والصغرى بالعاصمة 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

رئيس الوزراء يوجه بإلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والسفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تمت الدعوة لهذا الاجتماع بمناسبة بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل، وقال إن هناك اجتماعات تنسيقية تم عقدها بالفعل مع أشقائنا فى المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، حيث تمت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التى تتم بين الجهات المصرية المعنية، وكذا الاجتماعات التنسيقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين، وتيسير كافة شئونهم، مع إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام، وتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى.

المالية: منظومة التأمين الصحى قادرة على الاستدامة باحتياطى يتجاوز 65 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن منظومة الـتأمين الصحى الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقًا لأحدث الخبرات والتجارب والمعايير العالمية، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ باعتباره أولوية رئاسية في حقوق الإنسان، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة للنظام الصحى في مصر، من خلال استحداث الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التي تختص بإدارة المنظومة الجديدة وتوفير التمويل اللازم لها، وضمان الاستدامة المالية لهذا النظام الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تُعد ذراع الدولة في التأمين الصحى الشامل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بالمنشآت الحكومية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تستهدف ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر، إضافة إلى الهيئة العامة للشراء الموحد المنوطة بإدارة سلاسل الإمداد والتوريد لكل أنواع التكنولوجية الطبية، وهيئة الدواء المصرية المختصة بالمتابعة والتفتيش والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية والدوائية.

قال الوزير، فى مشاركته بجلسة حوارية بعنوان: «تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحى»، خلال المؤتمر العربى للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة، إننا حريصون على تقديم رعاية صحية بأعلى جودة وتكلفة مناسبة تنال رضاء المواطنين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة «التأمين الصحى الشامل»، التي توفر أسعارًا تنافسية جاذبة من خلال لجنة «التسعير»، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص.

المالية: منظومة التأمين الصحى قادرة على الاستدامة باحتياطى يتجاوز 65 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن منظومة الـتأمين الصحى الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقًا لأحدث الخبرات والتجارب والمعايير العالمية، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ باعتباره أولوية رئاسية في حقوق الإنسان، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة للنظام الصحى في مصر، من خلال استحداث الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التي تختص بإدارة المنظومة الجديدة وتوفير التمويل اللازم لها، وضمان الاستدامة المالية لهذا النظام الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تُعد ذراع الدولة في التأمين الصحى الشامل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بالمنشآت الحكومية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تستهدف ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر، إضافة إلى الهيئة العامة للشراء الموحد المنوطة بإدارة سلاسل الإمداد والتوريد لكل أنواع التكنولوجية الطبية، وهيئة الدواء المصرية المختصة بالمتابعة والتفتيش والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية والدوائية.

قال الوزير، فى مشاركته بجلسة حوارية بعنوان: «تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحى»، خلال المؤتمر العربى للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة، إننا حريصون على تقديم رعاية صحية بأعلى جودة وتكلفة مناسبة تنال رضاء المواطنين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة «التأمين الصحى الشامل»، التي توفر أسعارًا تنافسية جاذبة من خلال لجنة «التسعير»، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص.

الحكومة تنفى إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفى لبيع المجرى الملاحى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُوضحةً أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

وأشارت هيئة قناة السويس، أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

الرئيس السيسي يصل الأردن للمشاركة فى مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إلى الأردن اليوم للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

الأرصاد: انخفاض الحرارة غداً يصل 3 درجات.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الأربعاء 21 ديسمبر، أول أيام فصل الشتاء رسميا، تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء 21 ديسمبر ، على القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة.

و يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

التعليم: امتحانات "الأول والثانى" الثانوى العام من 14 حتى 26 يناير المقبل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنها تبدأ من 14 حتى 26 يناير المقبل، على أن تبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسي رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 1650 جنيها للجرام من عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام، ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وتشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

عيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.