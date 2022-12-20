شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه تعليمات بشأن سؤال القصة بامتحان العربى للصفوف الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مكتب تنمية مادة اللغة العربية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للموجهين على مستوى الجمهورية بضرورة التأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتأكيد على سؤال القصة لجميع المراحل التعليمية بأن يكون خاليا من " من القائل - التواريخ - المرادفات - الجمع- المفرد - التضاد" مع ضرورة المتابعة الفنية لجميع الامتحانات مع كتابة تقرير مفصل لكل صف دراسى.

وكانت المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة نصف العام كما هى دون تغيير بعد تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتبدأ 6 مايو المقبل، موضحة أن مواعيد إجازة نصف العام للطلاب تبدأ رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

وفى سياق متصل، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريبات لموجهي المواد التعليمية ومسؤولي التدريب والمشرفين على التدريب بالمديريات التعليمية، على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر الجاري.

وتهدف التدريبات، إلى بناء قدرات المشاركين في إعداد المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم في المواد الدراسية المختلفة، والتمييز بين المستويات المعرفية، وتحديد معايير بناء المفردات الاختبارية في المواد المختلفة، وتطبيق خطوات إعداد المفردات الاختبارية في ضوء منظومة التقويم الحديثة، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص.

وشملت موضوعات البرنامج التدريبي، نواتج التعلم لدى المتعلم، وتصنيف نواتج التعلم، ومستويات نواتج التعلم المعرفية، وبناء المفردات الاختبارية ومعايير جودتها، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص في ضوء معايير الجودة.