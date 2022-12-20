شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه تعليمات بشأن سؤال القصة بامتحان العربى للصفوف الدراسية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة نصف العام كما هى دون تغيير بعد تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتبدأ 6 مايو المقبل، موضحة أن مواعيد إجازة نصف العام للطلاب تبدأ رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.
وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.
وتهدف التدريبات، إلى بناء قدرات المشاركين في إعداد المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم في المواد الدراسية المختلفة، والتمييز بين المستويات المعرفية، وتحديد معايير بناء المفردات الاختبارية في المواد المختلفة، وتطبيق خطوات إعداد المفردات الاختبارية في ضوء منظومة التقويم الحديثة، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص.
وشملت موضوعات البرنامج التدريبي، نواتج التعلم لدى المتعلم، وتصنيف نواتج التعلم، ومستويات نواتج التعلم المعرفية، وبناء المفردات الاختبارية ومعايير جودتها، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص في ضوء معايير الجودة.