شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك بعد دعوات رحيله عن تويتر: لا تصويت إلا لأصحاب العلامات الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المليادرير الأمريكي، إيلون ماسك بتغريدة على تصويت أكثر من 10 ملايين مستخدم لموقع "تويتر" لصالح تنحيه من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعى، وقال إن المشتركين الذين يدفعون مقابل الحصول على العلامة الزرقاء هم فقط من سيحق لهم مستقبلا التصويت على استطلاعات الرأى المتعلقة بسياسة "تويتر".

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ماسك سأل مستخدمي تويتر يوم الأحد الماضى، عما إذا كان يجب أن يتنحى عن رئاسة الشركة ، ووعد بالالتزام بنتائج الاستطلاع. عندما أغلق الاقتراع يوم الاثنين ، قال 57.5٪ إنه يجب أن يتنحى.

وأوضحت الصحيفة أن ماسك عادةً ما يكون مستخدمًا نشيطا للمنصة ، ولم يقم بالتغريد في الساعات التي أعقبت الاستطلاع مباشرة. ثم كسر صمته أخيرًا عندما رد بعبارة "مثيرة للاهتمام" على اقتراحات متعددة بأن نتائج الاستطلاع قد تم تحريفها من خلال حسابات مزيفة.

وردًا على اقتراح مستخدم آخر بأن "المشتركين في الفئة الزرقاء يجب أن يكونوا الوحيدين الذين يمكنهم التصويت في استطلاعات الرأي المتعلقة بالسياسة" ، قال ماسك: "نقطة جيدة. سوف يقوم تويتر بإجراء هذا التغيير ".

وأوضحت الصحيفة أن "بلو تويتر" هو اشتراك مدفوع يسمح لأي شخص بشراء شارة التحقق المتمثلة فى العلامة الزرقاء لحسابه.

وبصفته المالك الأكبر للشركة المملوكة للقطاع الخاص ، لا يمكن لأحد إجبار ماسك على الرحيل ، لكن سلسلة من القرارات المحيرة على مدار الأيام القليلة الماضية تسببت فى جدل واسع وتركت حتى مؤيديه فى حالة ارتباك، وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن قرار حظر حساب على المنصة قام بتتبع موقع طائرته الخاصة الأسبوع الماضي تبعه قرار بتعليق جماعي لحسابات صحفيين انتقدوا قرار الحظر وكتبوا عنه. وقد أدى ذلك بدوره إلى نزوح بعض المستخدمين المشاركين إلى شبكات اجتماعية أخرى ، مثل "ماستودون" ، التي تم حظر حسابها الخاص على تويتر بعد نشر رابط متعلق بتعقب طائرة ماسك.