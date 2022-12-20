محمد السعدى: حملة أنت أقوى من المخدرات تستهدف حماية الشباب من الإدمان

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة" ميديا هب " media hub “ أن الهدف من حملة انت اقوى من المخدرات" وقاية الشباب من الإدمان وأن المرحلة التى تم إطلاقها فى شهر رمضان الماضى تحت عنوان " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" حققت نجاحا كبيرا مؤكدا أن الحملة تستهدف تحرك الأشخاص وأحداث حالة نقاش وحوار حول ما يدور من الاعلان خاصة وان التأثير قد يكون بعد إطلاق الاعلان

وأضاف محمد السعدى أن مشكلة تعاطى المخدرات أحيانا قد تكون فى الدائرة المحيطة للفئة العمرية من 10 إلى 15 سنه ولذلك تستهدف حملة أنت اقوى من المخدرات " هذه الفئات وايضا الشباب موجها الشكر للمخرج المبدع احمد حسين مخرج اعلان الحملة والمبدع عمرو حداد، كما وجه الدعوة للقائمين على الجامعة البريطانية والمشاركين اليوم بتلقى أى افكار تتعلق بالحملات التوعوية للاستفادة بها فى المراحل القادمة.

وكرمت الجامعة البريطانية محمد السعدى على الدور الرائد لشركة مديا هب فى تنفيذ حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وتسليمه درع التكريم.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجامعة البريطانية احتفالية لعرض نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة السابقة من الحملة الإعلامية التى أطلقها الصندوق "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات، لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات بمشاركة تطوعية من النجم الدولى كابتن محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة مديا هب " media hub “ والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية، والدكتور محمد سعد استاذ بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية، والنائبة دينًا هلالى عضو مجلس الشيوخ وقيادات الجامعة البريطانية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دينا شرف الدين.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أطلقت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة مديا هب، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى لوقاية الشباب من المخدرات، كما ساهمت فى زيادة الإقبال على العلاج من الإدمان لوقاية الشباب من المخدرات، كما ساهمت فى زيادة الإقبال على العلاج من الإدمان.

وتدور أحداث إعلان حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح حول تأثير المخدرات اللحظى والوهمى على عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائقى المقطورات.. وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمى بالنشوة يكون السقوط فى براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح فى نهاية الإعلان ممسكا بأيدى أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع فى براثن الإدمان، مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات".