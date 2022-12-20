"القوى العاملة" تنظم ندوات تثقيفية حول سوق العمل لطلاب الجامعات ببورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن عقد ندوة توعية لشباب الجامعات والمعاهد العليا لتأهيلهم للدخول لسوق العمل وللتعريف وتوعيتهم بمفاهيم الحقوق والواجبات فى العمل، ومفاهيم السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمحافظة بورسعيد بحضور 60 طالب وطالبة وهيئة التدريس بالمسرح الخاص بالمعهد، وذلك فى إطار سلسلة ندوات فى العديد من الموضوعات التى تنمى مهارات الشباب وترفع درجات الوعى لديهم.

وأوضح عبد الونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة، أن سلسلة الندوات التى أطلقتها المديرية، تمت تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالاهتمام بالدور التوعوى فى جميع مجالات العمل والاهتمام ببناء وتعزيز قدرات الشباب المصرى وطلاب الجامعات والمعاهد وتنمية مهاراتهم، لفهم عماد النهضة والتنمية والطاقة الفعالة التي بها تتحقق التنمية المستدامة.

وأفاد مدير المديرية،‏ أنه شارك فى الندوة الدكتور عبد العزيز حسين عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والدكتورة أمانى أيوب وكيلة المعهد، الذين أكدوا أهمية التعاون المثمر والبناء بين مؤسسات الدولة لتوعية طلاب المعهد بالحقوق والواجبات في قانون العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وكذا أهمية دور المرأة وتمكينها اقتصاديا فهى نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، واهتمت الدولة المصرية بتمكينها ومناهضة أشكال العنف ضدها في ظل مبادرة "16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة" وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بالدور الذي تقوم به مديرية القوي العاملة من توعية وتوجيه وإرشاد لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة وشروط عمل عادلة.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تضمنت أيضاً عدة محاضرات لشرح مفاهيم الحقوق والواجبات بالتشريعات الوطنية في إطار حملة حقوقك وواجباتك في العمل، والتعريف بأهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرآة ومناهضة كافة أشكال التمييز ضدها، وأهداف التنمية المستدامة للمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والصناعة و الإبتكار، وكذلك واجبات وحقوق العمال وما يحظر عليهم، وكذلك محاضرة عن ‏مفاهيم السلامة والصحة المهنية والحماية من المخاطر، ونشأتها والتعريف بمفهومها وأهدافها وأنواع المخاطر في بيئة العمل مثل المخاطر الميكانيكية والكيميائية والبيولوجية والفيزيائية ومخاطر الحريق وتم مناقشة الطلاب في أنواع المخاطر التي تحيط بهم وكيفية الوقاية منها، وقدم المحاضرات لمياء بعيلة مديرة ادارة الرعاية، والكيميائية نادية وليم مفتشة السلامة بمكتب بورسعيد .



ندوات تثقيفية لطلاب الجامعات ببورسعيد