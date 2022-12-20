وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة تعزيز التعاون فى النقل الجوى

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اليوم السفير ديان أنجيلوف كاتراتشيف سفير دولة بلغاريا بالقاهرة حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من بلغاريا بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغارى والوفد المرافق له مؤكدًا على العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر وبلغاريا والتى تشهد تقاربًا وتعاونًا فى كافة المجالات وخاصة مجال الطيران المدنى، ويعمل الجانبان المصرى والبلغارى على دعمها باستمرار من خلال زيادة مجالات التعاون والاستثمار.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها مناقشة آليات التعاون بين وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة والحكومة البلغارية وسبل زيادة الحركة الجوية والشحن الجوى بين البلدين خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أعرب السفير ديان كاتراتشيف عن سعادته بهذا اللقاء والذى يأتى فى ضوء دعم التعاون بين البلدين فى مختلف مجالات صناعة النقل الجوى مؤكدًا أن بلغاريا تسعى لمزيد من التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن، وأضاف أن الشعب البلغارى مهتم بزيارة المقاصد السياحية المصرية لما تتمتع به من تنوع وتميز

كان الفريق محمد عباس قد عقد عدة لقاءات مؤخر مع العديد من السفراء بهدف زيادة حركة الطيران والسياحة الوافدة لمصر ومقاصدها السياحية المختلفة سواء الساحلية أو الآثرية

حيث أستقبل مؤخرا دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران حيث تناول اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين مصر وسنغافورة فى مختلف مجالات النقل الجوى كما تم بحث سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية والتعاون وتبادل الخبرات بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدنى على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بين مصر وسنغافورة فى العديد من المجالات وبخاصة النقل الجوى مشيرًا إلى حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع كافة الدول الآسيوية وخاصة دولة سنغافورة بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية ويعزز التعاون بين قطاع الطيران المدنى المصرى ونظيره الآسيوى فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الوزارة لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة

ومن جانبه أكد السفير دومينيك جوه أن بلاده تتطلع باستمرار لمزيد من التعاون مع مصر فى العديد من المجالات وأنها تولى أهمية خاصة لدعم الشراكة مع وزارة الطيران وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة.

وأشاد سفير سنغافورة بما حققه قطاع النقل الجوى فى مصر من طفرة كبيرة فى مختلف الأنشطة معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر وسنغافورة.