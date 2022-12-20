شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الحملات بالأحياء لرفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع، والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لها .

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كفاءة النظافة بالشارع ومراجعة الإنارة وإزالة الإشغالات .

وفي هذا السياق قام حى السيدة زينب بعدة حملات تم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات علي حرم الطرق بشوارع حلوان والرشيدي ومجلس الأمة ومنصور ونوبار واخلاءها من الباعة الجائلين.

كما قام حي المعادي بحملة لرفع اشغالات السوق التجاري نيركو وشارعي 9 ودمشق ، كما تم إيقاف أعمال بدون ترخيص بالعقار رقم 3 ج بزهراء المعادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقام حي مصر القديمة برفع كفاءة الانارة واستكمال أعمال الصيانة بشوارع سعيد ذو الفقار ومحمود احمد باشا والمنيل.

كما قام حي حلوان برفع كفاءة الانارة بشوارع العنبر والقاصد بالعزبة القبلية بحلوان .

وقام حي البساتين بمتابعة اعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بشارع مجمع المدارس بمنطقة عزبة النصر ، كما تم تجريد ورفع مخلفات رتش من محور حسب الله الكفراوي وازالة الاشغالات واكشاك مخالفة بجوار شركة بتروجاس واستكمال ازالة الاعمال المخالفة بشارع الطويل.

وقام حي المعصرة بحملة نظافة مكبرة استهدفت رفع المخلفات من مجري السيل من امام مستشفى محمد حسن ورفع مخلفات اشجار من شارع 35 وادي حوف وحملة نظافة وتجريد بشوارع ترعة الخشاب وكورنيش النيل الاوتوستراد وشارع 4 تقسيم النصر كما قام الحي بحملة على الاسواق والمحال والمقاهي المخالفة بشارع ترعة الخشاب بمسجد المروه ورفع كفاءة الانارة بشارعي الرشاح وترعة الخشاب.