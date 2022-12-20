شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة بطابور عرض لمجلس الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفالية عيد العلم الـ 17 بجامعة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء منهم المستشار عمرو مروان وزير العمل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كما يشارك فى الحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف.

وتنظم جامعة القاهرة اليوم، احتفالية عيد العلم السابع عشر، والتي سيتم خلالها تكريم 140 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

بدأت مراسم احتفالية عيد العلم، بصورة تذكارية لمجلس الجامعة أمام قاعة أحمد لطفي السيد ثم دخول مجلس الجامعة بطابور عرض، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود الخشت.

كان الدكتور محمد الخشت، قد أكد أن جامعة القاهرة تضم نخبة متميزة من العلماء والأساتذة والباحثين في مختلف المجالات، والذين ساهموا في إثراء منظومة البحث العلمي وريادة الجامعة وتفوقها وتقدمها في التصنيفات الدولية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مساهمتهم في إحداث النهضة ودفع عجلة التنمية من خلال أبحاثهم العلمية الجادة والمُثمرة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى دعم الجامعة الكامل لعلمائها وباحثيها، وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار وتطبيق العلوم والتكنولوجيا، والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام محلي وعالمي وتدخل في نطاق الحاجة الإنسانية والنهوض الاجتماعي، وتوظيف استغلال المعرفة وربطها بالتنمية الشاملة للوطن، بما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.



