شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب عطارد يزين سماء مصر غدا ويمكن مشاهدته بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر
وتابع التقرير: فمدار عطارد داخلى بالنسبة للأرض وقريب بدرجة كافية من الشمس بحيث لا يبتعد أبدًا عن عنها كما يرصد من كوكبنا، ففي معظم الليالي، يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس لدرجة أنه من المستحيل رؤيته باستثناء الأوقات القريبة من أقصى استطالة - الزاوية بين الكوكب والشمس في السماء.
وأوضح التقرير: هناك نوعان من الاستطالات - الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية، مضيفا أن أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و 28 درجة شرق أو غرب الشمس ويرجع سبب هذا الاختلاف لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائريًا تمامًا.
ويمكن البدء في البحث عن الكوكب بعد غروب الشمس ويجب عدم الانتظار طويلاً، لأن عطارد سيكون منخفضا وسيغرب بعد فترة ليست طويلة ويفضل استخدام المنظار، وباستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطوار عطارد التي تشبه أطوار القمر.