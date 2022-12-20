شكرا لقرائتكم خبر عن "بترا": الرئيس السيسى وملك الأردن يؤكدان أهمية دعم السلطة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزازهما بمستوى العلاقات والتنسيق بين البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وشدد الزعيمان خلال لقائهما، الثلاثاء، على هامش الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا المنطقة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات بالمنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتم التأكيد على ضرورة الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للوصول إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، فضلا عن أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من البلدين.