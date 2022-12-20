شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بالحرارة غدا وفرص أمطار ساحلية تمتد للقاهرة ليلا والصغرى بالعاصمة 14 والان مع تفاصيل الخبر
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.