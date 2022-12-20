نائب رئيس مجلس الدولة يحصل على الدكتوراه فى أحكام وضوابط ممارسة حرية الرأى

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القاهرة - سامية سيد - ناقش الباحث المستشار محمود رشيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، رسالة الدكتوراه الخاصة به وعنوانها أحكام وضوابط ممارسة حرية الرأى والتعبير عبر شبكة المعلومات الدولية ـ دراسة مقارنة، وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة برئاسة الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة السابق وعضوية الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والدكتور محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

الدكتور جابر جاد نصار- الدكتور صلاح الدين فوزي- الدكتور محمد سعيد أمين.

وحصل الباحث على درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير ممتاز، وكان موضوع الرسالة يتعلق بالحق فى التعبير عن الرأي فى عصر تكنولوجيا المعلومات وعبر شبكة المعلومات الدولية وباستخدام وسائل التعبير الإلكترونية أحد حقوق الإنسان الرقمية التى يهتم بها المجتمع الدولى فى الوقت الحالى ويسعى جاهدًا لحمايته دوليًا.

المستشار محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة.