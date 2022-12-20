شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مسابقة تعيين 30 ألف معلم لم يتدخل فيها عنصر بشرى أو واسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مراحل مسابقة تعيين 30 ألف معلم التى تم الإعلان عنها فى شهر يوليو الماضى لم يتدخل فيها أى عنصر بشرى على الإطلاق، وتمت بشكل يحظى بشفافية كاملة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للعمل، سواء بوظيفة معلم رياض أطفال أو معلم فصل، مشددة على أنه تم رفض العديد من الوساطة لبعض المتقدمين، تأكيد على الشفافية المطلقة.

وأوضحت المصادر أنه يتم تجهيز المعلمين لاستلامهم العمل خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كافة الإجراءات التى تسبق استلامهم العمل.

أرسلت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، ردا علي الاستفسارات بشأن الاستعانة بمعلمي المرحلة الإعدادية لسد العجز في المرحلة الثانوية، مؤكدة أنه يجوز نقل معلمي المواد المختلفة للعمل بالمرحلة الثانوية نظرا لاجتيازهم التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلمين علي المرحلة الثانوية ما عدا معلمي مادتى العلوم والدرسات الاجتماعية لاحتياجهم إلى تغيير مسمى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت عن دعم قطاع التعليم بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، خلال الفترة من 2 وحتى 24 يوليو 2022، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة، كما أجرى الجهاز اختبارات لما يقرب من 15 ألف معلم للتعيين فى رياض الأطفال وتتم الآن اختبارات معلم فصل لاختيار 15 ألف معلم.