شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 4000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل في تخصصات مختلفة بعدد من الشركات الخاصة بمحافظة الشرقية، برواتب تصل إلى 4000 جنيه.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة وشروط التقديم.

1- فرص عمل بإحدى شركات التمويل بشارع طلعت حرب.

الوظائف المطلوبة

3 أخصائي تمويل

الشروط

مؤهل عالي

السن: 30 سنة

الراتب: حسب المقابلة

2- فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثالثة.

الوظائف المطلوبة

5 مهندسين تصميم كهربي

5 مهندسين تصميم ميكانيكي

2 مهندس إنتاج.

الشروط: المؤهل (عالي – من الجنسين)

3 عمال لحام

10 عمال إنتاج

الشروط

المؤهل متوسط

السن ما بين 25 إلى 27 سنة

الراتب حسب المقابلة

3- فرص عمل بأحد المستشفيات بمنشية السادات بالزقازيق

الوظائف المطلوبة

50 ممرض

5 موظف أمن

10 عمال نظافة

الشروط

المؤهل (متوسط – الإعدادية)

السن: 20 - 25 سنة

الراتب 2400 جنيه

4- فرص عمل بإحدى شركات الأدوية بحي الزهور

الوظائف المطلوبة

3 مندوبين مبيعات خارجي

الشروط

مؤهل متوسط

خبرة 3 سنوات

السن 25 - 35 سنة

الراتب 2400 جنيه

5- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة بالنزهة الجديدة

الوظائف المطلوبة

500 فرد أمن

الشروط

السن: 20 إلى 50 سنة

المرتب 3000 جنيه

6- فرص عمل بإحدى الجمعيات بشارع الزهور

الوظائف المطلوبة

10 أخصائي تمويل

الشروط

المؤهل (عالي – من الجنسين)

1 موظف من ذوي الهمم

الشروط

السن 21 - 35 سنة

الراتب حسب المقابلة

7- فرص عمل بإحدى الشركات بالصالحية الجديدة

الوظائف المطلوبة

10 مهندسين زراعيين (مؤهل عالي)

25 عاملة تعبئة

35 عامل سينور (مؤهل متوسط)

الراتب يتراوح ما بين 2400 إلى 3000 جنيه.

8- فرص عمل بإحدى شركات الأمن الغذائي بطريق بلبيس السلام الصحراوي

الوظائف المطلوبة

25 عامل إنتاج – من الجنسين

2 فني صيانة

2 فرد أمن

5 فنين - مؤهل متوسط

1 سائق

الشروط

السن 18 - 20 سنة

الراتب 2500 جنيه

9- فرص عمل بمصنع لصناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

2 مهندس كهرباء

3 كيميائي بمؤهل عالي وخبرة سنة

2 فني صيانة ميكانيكية بمؤهل متوسط وخبرة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات

6 فني

3 سائق كلارك بخبرة سنة

الشروط

السن 22 - 30 سنة

الراتب يتراوح ما بين 2400 إلى 4000 جنيه.

10- فرص عمل بإحدى شركات صناعة وسائل النقل بالمنطقة الصناعية الأولى

الوظائف المطلوبة

5 كهربائي

10 فرد أمن

5 دهان

5 عمال مخازن

الشروط

المؤهل متوسط

خبرة 5 سنوات

السن 18 - 30 سنة

الراتب: حسب المقابلة

أقدم إزاي؟

أوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.