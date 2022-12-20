أهم الأعياد والمناسبات الرسمية بالسنة الجديدة 2023.. عشان تستعد للإجازات

القاهرة - سامية سيد - ما يقرب من شهر بات يفصلنا عن عام ميلادى جديد وهو عام 2023، ويحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الأعياد والمناسبات الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .ويقدم الخليج 365، لقرائه تفاصيل الأعياد والمناسبات المرتقبة خلال العام الميلادى الجديد 2023 ، كما يلى :

- عيد الميلاد المجيد:السبت 14 جمادى الأخرة