شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة جامعة الأزهر: وضع الشمع على الفاكهة للزينة يُحدث مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، إن تشميع الفاكهة لإكسابها مظهرا للمستهلك متداول وهو أحد العمليات التي يتم إجرائها على المحاصيل بغرض أن تطيل من عمر الثمار، فضلا عن أن تجعل الشكل العام مقبول للمستهلك.

وأضاف الدكتور جمال عبد ربه، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن وضع الشمع على الفاكهة مادة لها أساس علمي ولكن إذا زاد التركيز عن حد معين يحدث مشاكل صحية ويحصل تأثير ممرض على الإنسان، مؤكدا أن بعض الباعة الجائلين يستخدمون صبغات أو ملمعات حتى تحلي الثمرة في عين المستهلك.

واستكمل: "في حال طلاء الفاكهة بمادة الشمع له تأثير لو الفاكهة من اللي تقشر زي الموالح مفيش مشكلة لكن المشكلة في الثمار التي تؤكل مباشرة زي التفاح وفي الحالة دي لو تشميع عادي بمجرد الغسيل والتجفيف والخطورة تتم إزالة الخطورة".