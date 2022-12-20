شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 8 درجات ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل:
- الثلاثاء 20 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 16 درجة
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 14 درجة
- الأربعاء 21 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة
- الخميس 15 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 12 درجة
- الجمعة 23 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
- السبت 24 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة