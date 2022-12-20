القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 24 ديسمبر، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وحنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 8 درجات ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012