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5 فروع لدار الإفتاء للحصول على فتوى.. تعرف على المحافظات والعناوين

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت دار الإفتاء يوم الجمعة الماضية فرعها الخامس بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار خطة الدار الخمسية بالتوسع وإنشاء مقرات لها بجميع محافظات الجمهورية، وفيما يلى عناوين الدار:

 

مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة

حديقة الخالدين - الدراسة - القاهرة ص.ب 11675

 

فرع إسكندرية

8 شارع الصاغ محمد عبد السلام متفرع من شارع خالد بن الـوليد - سيدي بشر بحري - الدور الأول فوق الميزانين

 

فرع أسيوط

امتداد شـارع يسري راغب بجــوار حلواني قــصر نابولي - برج أ - أبراج التوحيد - شقة 203 الدور الثاني

 

فرع بني سويف

بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف- مجمع 320 فدان شرق النيل

 

فرع مطروح 

بجوار مكتبة مصر العامة ومتحف الآثار 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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