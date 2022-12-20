شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فروع لدار الإفتاء للحصول على فتوى.. تعرف على المحافظات والعناوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت دار الإفتاء يوم الجمعة الماضية فرعها الخامس بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار خطة الدار الخمسية بالتوسع وإنشاء مقرات لها بجميع محافظات الجمهورية، وفيما يلى عناوين الدار: مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة حديقة الخالدين - الدراسة - القاهرة ص.ب 11675 فرع إسكندرية 8 شارع الصاغ محمد عبد السلام متفرع من شارع خالد بن الـوليد - سيدي بشر بحري - الدور الأول فوق الميزانين فرع أسيوط امتداد شـارع يسري راغب بجــوار حلواني قــصر نابولي - برج أ - أبراج التوحيد - شقة 203 الدور الثاني فرع بني سويف بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف- مجمع 320 فدان شرق النيل فرع مطروح بجوار مكتبة مصر العامة ومتحف الآثار