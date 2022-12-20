شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فروع لدار الإفتاء للحصول على فتوى.. تعرف على المحافظات والعناوين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - افتتحت دار الإفتاء يوم الجمعة الماضية فرعها الخامس بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار خطة الدار الخمسية بالتوسع وإنشاء مقرات لها بجميع محافظات الجمهورية، وفيما يلى عناوين الدار:
مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة
حديقة الخالدين - الدراسة - القاهرة ص.ب 11675
فرع إسكندرية
8 شارع الصاغ محمد عبد السلام متفرع من شارع خالد بن الـوليد - سيدي بشر بحري - الدور الأول فوق الميزانين
فرع أسيوط
امتداد شـارع يسري راغب بجــوار حلواني قــصر نابولي - برج أ - أبراج التوحيد - شقة 203 الدور الثاني
فرع بني سويف
بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف- مجمع 320 فدان شرق النيل
فرع مطروح
بجوار مكتبة مصر العامة ومتحف الآثار