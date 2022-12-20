شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء مشروعات النفع العام من حظر البناء خارج الحيز العمرانى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الحالات التي يتم استثنائها من حظر إقامة مباني ومنشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وفي هذا الصدد، تنص المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون كما انتهت منها لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.

ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن القرية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.