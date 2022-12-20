شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر 273 منفذا ثابتا ومتحركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا فى المحافظات، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضخ المزيد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأوضحت الوزارة أنه تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20-30% لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.