شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الفنى: نوفر الفرصة لكل الطلاب كى يتأهلوا للعمل بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن الدولة المصرية توفر الفرصة للطلاب المصريين، لتقلي تعليم تكنولوجي جيد، يتضمن المهارات الأساسية واللغة وثقافة الدولة التي سيسافر إليها الطالب بعد التخرج.

أضاف بصيلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك بروتوكول تعاون لتصدير الطلاب المصريين إلى أسواق العمل الخارجية، للعمل في العديد من المهن التي لها علاقة بالتكنولوجيا، "الطالب يجتاز لدينا اختبارات متعلقة باللغة والتقدم الثقافي الغربي قبل السفر".

وأوضح أنه يتم تجهيز الطلاب بشكل كامل قبل السفر إلى الدول الأوروبية للعمل هناك، متابعا: "لازم قبل ما يسافر يكون عارف حقوقه وواجباته في المجتمعات المتحضرة، ونعلمه أيضا كيفية التواصل مع البعثة المصرية في الخارج، وكذلك الالتحاق بسوق العمل بطريقة قانونية، وأيضا أن يحصل على حقه قانونيا في حالة وجود نزاع".

وأشار إلى اتجاه الدولة المصرية لمضاعفة عدد المدارس التكنولوجية في السنوات المقبلة، حتى يتسنى إتاحة الفرص لكل الطلاب للانتقال بقوة إلى سوق العمل، مردفا: "الفترة المقبلة ستشهد 5 بروتوكولات تعاون مع شركات جديدة لإنشاء مدارس جديدة في مصر".