شكرا لقرائتكم خبر عن لا تفوتوا فرصة المشاهدة.. كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الأربعاء 21 ديسمبر، مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية هذا الشهر وهى استطالة عطارد .

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات له، إلى أن كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة له تبلغ 20.1 درجة من الشمس في ذلك اليوم .

وتابع أستاذ الفلك، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.