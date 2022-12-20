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لا تفوتوا فرصة المشاهدة.. كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة غدا

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الأربعاء 21  ديسمبر، مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية هذا الشهر وهى استطالة عطارد .

 

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات له، إلى أن كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة له تبلغ 20.1 درجة من الشمس في ذلك اليوم .

 

وتابع أستاذ الفلك، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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