شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الشاى يؤثر على أدوية فقر الدم والبرتقال يزيد من امتصاص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية فى دليلها الإرشادى، لأشهر التداخلات الدوائية مع الأطعمة للتعامل الآمن مع الأدوية حيث أن "الهدف من الدليل وجود توثيق مرجعي لأهم النصائح التى يحتاجها المريض للتعامل الآمن مع الدواء".

وأوضحت أن شرب الشاي أو القهوة مع دواء يحتوي على الحديد لعلاج فقر الدم، يؤدي الى تقليل امتصاص عنصر الحديد من الجهاز الهضمي إلى الدم وبذلك يقل تأثير الدواء لذلك ينصح بتناول الشاي أو القهوة بعد تناول الدواء على الأقل بساعتين أو ثلاث ساعات، كما أن شرب عصير البرتقال يزيد من امتصاص الحديد.

وأكدت الهيئة أنه في بعض الأحيان يلعب الغذاء دورًا في تثبيط أو إسراع عمل الإنزيمات التي تستقبل الدواء لتحوله إلى مادة فعالة، مما يؤثر على فاعلية الدواء تبعًا لنوع التأثير على هذه الإنزيمات، فإذا قام الغذاء بإسراع عمل الإنزيمات يتكسر الدواء بسرعة فتقل فاعليته، أما إذا قام الغذاء بتثبيت عمل الإنزيمات يطول مفعول الدواء بالجسم، مما قد يؤدى إلى ظهور أعراض جانبية، أو التداخل مع الأدوية الأخرى.

لذلك يختلف تأثير بعض الأدوية بتناول الطعام من عدمه، فبعض الأدوية قد تعمل بشكل أسرع، أو أبطأ، أو أفضل، أو حتى أسوأ عندما تأخذها على معدة فارغة أو مليئة بالطعام، كما أن هناك بعض الأدوية التي ينبغي تعاطيها أثناء الأكل حتى لا تضر المعدة فاختلاط الطعام بالدواء يعمل على الحد من هذا الخطر.