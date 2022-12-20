شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 20/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:22
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 2:42
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:58
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:23