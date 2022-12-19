شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر فى زيارة مفاجئة يتفقد مدينة البعوث للطلبة الوافدين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بزيارة مفاجئة لمدينة البعوث صباح اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل بالمدينة، والتأكد من مدى الخدمة المقدمة للطلاب الوافدين.

وتفقد فضيلته مختلف الإدارات بالمدينة، ومكتبة المدينة ومدينة الطالبات والإدارة العامة للطلاب الوافدين، حيث قام بمقابلة بعض من الطلاب الوافدين وسماع مشاكلهم والوقوف عليها .

وشدد خلال الزيارة على رفع كفاءة المكتبة وتزويدها بالكتب والمراجع حتى يتحقق الغرض منها و إعطاء توجيهات بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأبنائه الطلاب الوافدين، وتوفير المناخ المناسب للدراسة وكافة سبل الراحةوتذليل جميع العقبات التي قد تواجهم.

من جهتهم عبر الطلاب الوافدين بالمدينة عن مدى سعادتهم بالدعم والرعاية والاهتمام التي يقدمها فضيلته ، متمنين له دوام الصحة والعافية.



جانب من الزيارة



جانب من زيارة شيخ الأزهر للمدينة



جانب من زيارة شيخ الأزهر



زيارة شيخ الأزهر